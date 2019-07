Dragon Quest XI S : détails sur le nouveau contenu Dragon Quest XI S : détails sur le nouveau contenu

Square Enix met à jour le site officiel de Dragon Quest XI S pour donner quelques détails sur le nouveau contenu scénaristique, qui permettra donc de découvrir ce qui s'est passé pour chacun des protagonistes lorsque l'équipe se sépare à un moment précis de l'histoire (on n'en dira pas plus pour éviter les spoils).



Pour chaque mini-aventure, le coéquipier deviendra donc leader de son petit groupe (prouvant recruter quelques PNJ) avec de nouvelles révélations et de nouveaux boss sur le chemin.



Dragon Quest XI S sortira le 27 septembre, mondialement.