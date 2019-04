SEGA : le JV se porte de mieux en mieux SEGA : le JV se porte de mieux en mieux

Pour la deuxième année fiscale de suite, SEGA Sammy subit le contre-coup de sa politique privilégiant des secteurs hors JV : du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, l'éditeur ne peut que constater l'ironie d'un CA en légère hausse pour un bénéfice net plus de trois fois moindre (environ 21 millions d'euros, contre 71 millions l'année dernière).



Tous les secteurs plaident coupable, du mobile qui rapporte de moins en moins (dans le rouge à hauteur de 15 millions d'euros) aux déboires du pachinko & affiliés, sauf le bon vieux marché des consoles qui remporte la mise avec des ventes et un bénéfice à la hausse, sans pour autant avoir forcé : Judgment au Japon bien sûr, un petit portage Steam de Catherine, une compilation Shenmue, la localisation de Shining Resonance Refrain et quelques Yakuza…



Suffisant pour redonner du courage à SEGA qui compte distribuer encore un peu plus de jeux pour l'année fiscale en cours, et il y a effectivement de quoi (sans compter la MegaDrive Mini) :



- Sortie occidentale de Judgment

- Sortie occidentale de Catherine : Full Body

- Sortie japonaise de JO 2020 Tokyo

- Sortie japonaise de Persona 5 Royal

- Mario & Sonic aux JO 2020

- Project Sakura Wars

- Total War : Three Kingdoms

- Football Manager 2020



Parmi les autres jeux annoncés de l'éditeur, on ignore encore quand sortiront Persona 5 Scramble, Yakuza 7 (ou quel que soit son nom), Space Channel 5 VR ou encore les remakes de Panzer Dragoon 1 & 2.