Days Gone : un DLC Survival (gratuit) en juin Days Gone : un DLC Survival (gratuit) en juin

Days Gone arrive en fin de semaine et pour ceux qui en voudront encore plus après avoir passé plusieurs dizaines d'heures dessus, sachez que Sony Bend compte prolonger l'expérience dès le mois de juin avec la sortie d'un DLC gratuit qui apportera le mode Survie.



La difficulté ultime donc, qui mettra en place les choses suivantes :



- Tous les paramètres de difficultés augmentés

- Aucune téléportation

- Pas de mode vision

- HUD limité qui enlève les pointeurs et la map



Et ce n'est pas tout. Le même mois sera lancé un système de défi hebdomadaire basé sur diverses features du jeu (horde, combat, course-poursuite) qui offriront en récompenses trophées et skins inédits.