Control : des bonus exclusifs pour la version PS4 (et des extensions livrées avant les autres)

Attendu pour le 27 août prochain, Control va ouvrir ses précommandes avec quelques différences notables entre les versions PlayStation 4 et Xbox One (ne demandez pas pour le PC, on n'en sait encore rien).



En passant outre les bonus de précommande, on remarquera que de base, le jeu sur PS4 offrira quelques petits bonus exclusifs (une tenue et des mods) mais également une édition Deluxe en dématérialisé qui intégrera une mission là encore exclusive, une autre tenue, ainsi que le Season Pass.



Season Pass donnant accès à deux extensions qui dans tous les cas sortiront d'abord sur PS4 avant d'arriver sur les autres supports.