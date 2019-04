Hideo Baba a quitté son studio et Square Enix

L'annonce tombe comme un cheveu sur la soupe : Hideo Baba a pour ainsi dire « tout lâché », que ce soit son propre studio Istolia (depuis fin décembre) et Square Enix qui l'avait pris sous son aile après son départ de Bandai Namco.Principalement connu pour la saga, l'homme avait en effet rejoint Square Enix en octobre 2016 dans le but de créer son studio bien à lui (chose effectuée en février 2017) avant de se lancer dans un premier projet qui a d'ailleurs été confirmé au TGS 2018 sous le nom de, exclusivité PlayStation 4.L'homme remercie Square Enix, et on ne sait pas du coup ce qu'il adviendra du dit-jeu qui ne s'est pour l'heure montré que par ce court teaser.