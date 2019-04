En parallèle du suivi de Final Fantasy XIV, Naoki Yoshida prépare son projet Next Gen En parallèle du suivi de Final Fantasy XIV, Naoki Yoshida prépare son projet Next Gen

Renommée 3rd Development Division après la récente restructuration (ex-Division 5), l'équipe de Naoki Yoshida ne fait pas que poursuivre la carrière de Final Fantasy XIV : le producteur vient d'annoncer avoir un gros projet en parallèle depuis quelques temps, ayant d'ailleurs déjà terminé sa phase de pré-production et qui entre maintenant dans un développement à grand échelle qui va durer un certain temps : le communiqué signale clairement la prochaine génération de consoles.



Les mots d'ordre pour l'heure sont « fun » et « surprise », ce qui est forcément plus évasif qu'éloquent, et on retourne donc patienter pendant que la Division continue de recruter pour ce projet.