Jade Raymond rejoint à son tour Google

Peu de temps après avoir quitté Electronic Arts (et un projet Star Wars avorté), Jade Raymond rebondit de bien belle manière en intégrant Google pour devenir Vice-Présidente de… on ne sait encore quoi, l'ex-productrice d'Assassin's Creed ne pouvant visiblement en dire plus avant la fameuse conférence JV qui se déroulera le 19 mars.



Vice-Présidente de la nouvelle branche JV ? Vice-Présidente d'un nouveau studio créé pour l'occasion ? Réponse dans maintenant six jours, mais une preuve de plus que Google recrute de tous les cotés pour assurer son avenir sur le sujet.