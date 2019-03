Octopath Traveler : après l'annonce sur mobile, l'équipe veut rassurer les consoleux

La semaine dernière, tout en revendiquant 1,5 million d'vendus sur Nintendo Switch, Square Enix a joué de la surprise en annonçant une sorte de spin-off sur mobile, ce qui ne fut évidemment pas du goût de tout le monde.Face à la gronde, il y a ceux qui laissent la shitstorm passer (Blizzard) et ici l'équipe responsable de la licence qui a tenu à immédiatement réagir sur son compte Twitter en déclarant être désolé pour les consoleux, mais qu'une nouvelle annonce les concernant devra encore attendre « un certain temps ».On peut donc lire entre les lignes qu'un nouvel épisode est probablement en préparation (rares sont les succès surprises à se contenter d'un one-shot) et ne reste qu'à patienter jusqu'à son officialisation, pendant que l'éditeur fera un peu son beurre sur cequi arrivera sur iOS & Android cette année au Japon.