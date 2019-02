[Rumeur] Microsoft présentera son nouveau SDK Xbox Live (Switch & mobiles) à la GDC [Rumeur] Microsoft présentera son nouveau SDK Xbox Live (Switch & mobiles) à la GDC

Après nous confrères de JeuxVideo.com, c'est au tour du groupe Windows Central d'affirmer que Microsoft préparerait bien un nouveau SDK pour faciliter les services Xbox Live sur Nintendo Switch et appareils mobiles, chose déjà effective en interne avec Minecraft (d'où le fait que vous pouvez débloquer des succès même sur la console de Nintendo), mais qui sera cette fois accessible pour les éditeurs tiers et indépendants.



On devrait visiblement entendre parler de tout cela le mois prochain durant la GDC, et cela sera peut-être l'occasion d'officialiser la rumeur d'une arrivée de titres comme Ori and the Blind Forest et Cuphead sur Switch, ainsi que le fameux cas du Xbox Game Pass via xCloud.



Selon les sources de Windows Central, le SDK couvrirait les choses suivantes :



- Accès au compte Xbox Live

- Succès

- Cross-play & Cross-save

- Cross-Buy dans les cas de micro-transactions et DLC