Seiken Collection : un espoir pour l'occident ? Seiken Collection : un espoir pour l'occident ?

En juin 2017 sortait au Japon Seiken Densetsu Collection sur Switch, compilation des trois premiers épisodes dans leurs versions d'origine (donc Gameboy pour le premier et Super Famicom pour les deux autres), un trip nostalgique qui n'est jamais arrivé en Europe, probablement par le manque de motivation de traduire Seiken 3, même si le producteur Masaru Oyamada laissait une porte ouverte en fonction de la demande.



Et justement, ça semble actuellement bouger chez Square Enix qui vient de réenregistrer en occident les marques Final Fantasy Adventure, Mystic Quest et Secret of Mana, mais également et cette fois au Japon (sans qu'on ne comprenne pourquoi) un certain Collection of Mana.



On croise donc les doigts pour bien avoir la totale chez nous, sans l'esbroufe d'une nouvelle compilation qui ne proposerait finalement que les deux premiers.