UK : gros lancement pour Kingdom Hearts III UK : gros lancement pour Kingdom Hearts III

Nouveau rapport UK pour parler des succès de la semaine avec l'évidente entrée de Kingdom Hearts III qui dépasse toutes les attentes : le titre fait tout simplement deux fois plus de ventes que Kingdom Hearts II il y a 14 ans, et ce sans même compter les ventes numériques (82 % des ventes sont sur PS4 en passant).



(Note : on ne sait pas s'il s'agit du meilleur lancement de la série, l'institut Gfk n'ayant aucune donnée pour le tout premier épisode.)



Rien d'autres à signaler, faute d'autres sorties notables, ce qui ne devrait donc pas changer jusqu'à la moitié du mois.



1. Kingdom Hearts III (N)

2. Resident Evil 2 (-1)

3. Red Dead Redemption 2 (-1)

4. FIFA 19 (+1)

5. Call of Duty : Black Ops 4 (-2)

6. New Super Mario Bros. U DX (-2)

7. Mario Kart 8 Deluxe (-1)

8. Super Smash Bros. Ultimate (-1)

9. GTA V (=)

10. Spyro Reignited Trilogy (+1)