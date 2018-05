Capcom : deux AAA pour cette année fiscale Capcom : deux AAA pour cette année fiscale

L'objectif d'un nouveau CA record pour l'année fiscale en cours était déjà éloquent, mais Capcom a voulu confirmer l'évidence en déclarant que ce défi ne se fera pas sans la sortie de deux nouveaux AAA encore non annoncés avant le 31 mars 2019.



Car il était évidemment difficile de tabler sur 740 millions d'euros de CA avec uniquement des compilations Mega Man et du Ace Attorney sur Switch, et l'on peut du coup s'attendre légitimement aux arrivées de Devil May Cry V (en rumeur insistante) et Resident Evil 2 Remake (qu'on attend depuis des années), même si nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise.