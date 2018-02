GTA V : c'est maintenant 90 millions de ventes GTA V : c'est maintenant 90 millions de ventes

Le jeu le plus vendu de tous les temps le devient encore plus au fur et à mesure que les mois avancent : Take-Two annonce aujourd'hui avoir vendu 90 millions d'unités de Grand Theft Auto V à travers le monde depuis sa sortie en 2013 (au départ uniquement sur PS3 et 360).



Cela fait donc 15 millions d'exemplaires écoulés en 2017, soit plus que la plupart des AAA du marché, et il n'y a aucun doute à avoir sur le fait que, même avec Red Dead Redemption 2 sur le chemin, les 100 millions finiront par être atteints un jour ou l'autre.



Notons d'ailleurs que GTA Online, l'argument phare dans ce statut de long-seller, sera encore garni de contenus supplémentaires dans les temps à venir.