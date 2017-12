Switch : NIS America prêt pour un soutien grandissant, mais pas Falcom Switch : NIS America prêt pour un soutien grandissant, mais pas Falcom

De Bandai Namco à Koei Tecmo en passant par Square Enix, bien des éditeurs japonais ont déjà affirmés leur soutien complet envers la Nintendo Switch et c'est dans le cadre de discussions pour le premier noël de la console que deux autres ont voulu s'exprimer sur l'avenir, avec d'un coté Nippon Ichi Software (via son groupe éditeur NIS America) et de l'autre Falcom (The Legend of Heroes, Ys…).



Coté NIS America :



« Disgaea 5 est sorti sur PS4 puis 18 mois plus tard sur Switch où il a fait de bonnes ventes. Aujourd'hui, la PS Vita est sur le point de disparaître tandis que la Switch devient très importante. […] Nous voulons cibler la PS4, Steam et la Switch car au cours des deux prochaines années, le marché de cette dernière va croître de plus en plus. »



« Il y a ce sentiment que Nintendo ne veut pas abandonner contre Sony. Ils ont vraiment changé d'attitude, et je pense que les choses deviendront très intéressantes à l'avenir. Nous continuerons néanmoins de soutenir numériquement la PS Vita mais il y a de fortes chances que YS VIII et DanGanRonPa V3 furent les derniers jeux de la machine à sortir en boîte. »





Coté Falcom, via son PDG Toshiro Kondo :



« Traditionnellement, Nihon Falcom a toujours été un développeur sur PC qui ne cherche pas vraiment à créer de jeux pour le marché casual mais pour les joueurs vraiment hardcores. Où est ce marché aujourd'hui ? La réponse est sur PS4. »



« La Switch fonctionne très bien en ce moment mais il n'y a pas encore la garantie d'y trouver la base des joueurs Falcom. C'est toujours important de voir où sont nos utilisateurs et quand nous pensions que beaucoup d'entre eux possédaient [à l'époque] une 3DS, l'une des tendances des utilisateurs PC est qu'ils préfèrent des machines puissantes, ce que Sony offrait. Après une attentive étude de marché, nous avons conclu qu'il était plus probable que nos fans voudraient [coté consoles] jouer sur des supports PlayStation. »



Autre point déjà évoqué, contrairement à d'autres éditeurs, Falcom n'a tout simplement pas le personnel nécessaire pour pouvoir soutenir de multiples supports à la fois, et il est donc somme toute logique de les voir s'attarder en premier lieu là où la garantie de succès est la plus grande.



(Source : NintendoEverything)