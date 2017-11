Nintendo Switch : le PDG de Bandai Namco veut mettre les bouchées doubles [UP] Nintendo Switch : le PDG de Bandai Namco veut mettre les bouchées doubles [UP]

Lors d'un rapport fait aux investisseurs, le Président de Bandai Namco (Mitsuaki Taguchi) a déclaré que la firme a augmenté ses ressources allouées au développement de projets Switch, reconnaissant non sans « honte » qu'il ne s'attendait pas à un succès aussi rapide pour la nouvelle console de Nintendo.



Trois jeux de l'éditeur sont déjà sortis sur Switch (Dragon Ball Xenoverse 2, One Piece UWR et Namco Museum) et au moins trois autres sont en chantier (One Piece PW3, Tales of, Taiko no Tatsujin).



UPDATE

- Le PDG de Bandai Namco affirme que trois gros jeux exclusifs seront annoncés sur Switch l'année prochaine (période printemps/été).