[Rumeur] Shin Megami Tensei V sur PS4 [Rumeur] Shin Megami Tensei V sur PS4

L'agence japonaise WorkPort, spécialisé dans le recrutement pour d'autres compagnies, vient de lister une nouvelle offre d'emploi (programmeur) pour une boîte qui ne dit pas son nom tant que vous ne postulez pas, mais dont l'identité n'est pas bien difficile à deviner lorsqu'on voit les licences associées : Shin Megami Tensei, Persona, Catherine…



Bref, on a compris que c'était Atlus mais le plus intéressant vient de la description de l'offre, qui évoque un projet sur l'une des plus grosses licences de la société, qui a déjà eu « 4 épisodes numérotés » et dont le suivant sortira également sur PS4.



Persona 5 et Etrian Odyssey V étant disponibles, tout porte à croire que le fameux Shin Megami Tensei HD annoncé sur Switch sera bien le cinquième épisode de la franchise, et aura donc droit à sa version sur la console de Sony.



A confirmer néanmoins, surtout que l'éditeur est particulièrement silencieux sur ce projet.