Platinum : ''Si cela dépendait de nous, nous porterions tous nos jeux sur PC'' Platinum : ''Si cela dépendait de nous, nous porterions tous nos jeux sur PC''

Parallèlement à l'arrivée il y a quelques heures de Bayonetta sur Steam, soit le deuxième jeu du développeur cette année sur PC après NieR Automata en mars, le studio a via son porte-parole déclaré auprès de PC Gamer que s'ils le pouvaient, ils sortiraient la totalité de leurs jeux sur PC, mais que tout dépendait forcément des éditeurs.



« Le marché du PC est énorme et ne peut être ignoré. Nous sommes conscients de cela. Nous avons toujours eu l'envie de porter nos jeux sur PC mais les décisions des plates-formes leads sont faites par les éditeurs. Ce n'est pas notre choix. »



« Cependant, la plupart des éditeurs tiers se rendent maintenant compte de l'importance du marché PC alors que je pense que désormais, nous devrions participer plus activement sur cette plate-forme. »



SEGA, éditeur de Bayonetta (le premier du moins), a en effet eu le « tilt » nécessaire après le succès inattendu du portage Steam de Valkyria Chronicles, les ayant motivé à poursuivre dans cette voie selon plusieurs déclarations de leurs représentants.



Pour en revenir à Platinum :

« Nous avons développé Bayonetta 1 et l'avons optimisé pour la Xbox 360, ce qui a entraîné des problèmes lors du portage sur d'autres plates-formes. Nous avons dû replonger dans le développement et changer beaucoup de choses lors de la version Wii U mais je crois que cette expérience a au moins aidé à apprendre des erreurs. Notre moteur exclusif est désormais construit pour le multi plates-formes donc je pense que cela évitera des problèmes similaires à l'avenir. »



A voir si SEGA posera son approbation pour d'autres tentatives, dont Vanquish et plus accessoirement Anarchy Reigns.