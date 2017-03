Switch : lancement record en France Switch : lancement record en France

Après le Royaume-Uni, le Japon et les USA, c'est au tour de la France de larguer ses premiers résultats pour la Switch et c'est via Le Figaro que le constructeur nous annonce 105.000 exemplaires écoulés en deux jours, soit un record absolu dans l'histoire de l'entreprise. La Switch bat donc le record de la Wii, qui était de 95.000 pour une période bien plus propice.



130.000 unités de The Legend of Zelda : Breath of the Wild ont été vendus pour l'occasion, dont 96.000 en version Switch.