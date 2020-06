Éditeur : Deep Silver

Développeur : 5 Lives Studios

Genre : Aventure/RPG

Prévu sur PC/PS4/XOne/Switch/Stadia

Date de sortie : 28 Aout 2020

Vous incarnez Kara, une guerrière prise par la mer et entraînée dans une terrible tempête, loin de sa tribu. Jetée hors de votre navire, à la merci des flots tumultueux, vous vous retrouvez sur les rivages des îles interdites, un mystérieux paradis.Sans bateau, nourriture, ni outils, avec votre seul désir de survie et vos talents, découvrez les abondantes ressources de cette île magnifique. Fabriquez des outils et des armes pour chasser et vous défendre de la nature elle-même et de ses créatures sauvages et fantastiques.Tandis que vous explorerez les recoins des îles et les ruines parsemées sur leurs terres, des secrets du passé et des visions de l'avenir vous seront dévoilés. Révélez le mystère qui les entoure, et vous pourriez trouver bien plus que votre route.