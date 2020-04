Chaque boss a une mécanique unique qui vous poussera hors de votre zone de confort et vous forcera à combattre selon les termes du Boss. Le Corpser, par exemple, lève ses jambes d'un tour avant de les faire tomber en créant des zones d'impact qui causeront d'énormes dégâts à quiconque s'y trouve (ami ou ennemi). Les zones d'impact sont marquées par une zone rouge qui cible l'emplacement de vos unités. Rester en sécurité semble simple, mais les jambes du Corpser sont blindées, ce qui signifie que vous ne pourrez les endommager que lorsqu'elles seront levées.

Au fur et à mesure que le combat progresse, les choses deviennent de plus en plus difficiles. Les mécanismes de base du combat resteront les mêmes, mais chaque phase bouleverse suffisamment le puzzle du combat pour compenser votre rythme stratégique et remettre en question votre prise de décision. Par exemple, pour chaque tiers de santé que vous enlevez, le boss augmentera le nombre de mécanismes spéciaux qu'il peut utiliser dans un tour. Les ennemis supplémentaires deviendront également des variantes plus dures vous obligeant à adapter continuellement votre plan de jeu.