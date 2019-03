Sommaire

Nouveaux paramètres de la liste de lecture du mode d'OSOK à venir la semaine prochaine

Prochain Challenge personnage dévoilé ce mardi

4XP Roi de la colline sera en vedette la semaine prochaine.

Ultimate Event

L'Ultimate OSOK Event se déroule tout au long du week-end jusqu'au vendredi 8 mars.



Il est temps de se préparer pour les fans hardcore d'OSOK car vous avez attendu un certain temps pour cette surprise.





OSOK Head Shot seulement

Nous sommes ravis de vous annoncer que nous présenterons Headshots seulement en OSOK pour la première fois dans l'histoire de Gears of War pour un court essai qui débutera ce mardi 5 mars.



Avant d'entrer dans les détails, nous voulons nous arrêter pour souligner pourquoi nous considérons qu'il s'agit d'une période d'essai.





Cela peut être une grande chose - mais ce n'est peut-être pas une grande chose pour la majorité silencieuse des joueurs qui jouent à OSOK aujourd'hui ( la partie des joueurs qui jouent que pour le fun) et dont nous n'entendons pas parler dans la communauté. De plus, Gears n'a jamais eu un gameplay limité avec des headshot avant, donc, dans la nature, ce n'est peut-être pas une bonne chose en pratique.



En d'autres termes, nous voulons donner une chance à ce changement OSOK demandé de longue date, sans avoir la garantie que c'est l'avenir d'OSOK. Il peut vivre comme sa propre variante d'OSOK, il peut devenir la nouvelle normale ou il peut ne pas vivre du tout. Nous utiliserons vos commentaires et nos données combinées pour nous aider à prendre une décision qui est la meilleure pour tout le monde.





Maintenant, les détails qu'on vous a promis :



Longshots seulement,Munitions au Maximum,un Head Shot un mort,Dommages par balle réduit de 99,84%,pas possibilité de coucher l’ennemie

Playlist vedette de la semaine prochaine

Cette semaine, la Playlist en vedette est la balle au prisonnier, mais la semaine prochaine, c'est roi de la colline !



Plutôt que le départ habituel du lundi, le classement KOTH 4XP débutera le mardi 5 mars en raison d'une mise à jour du jeu.

Mise a jour

La semaine prochaine, nous déploierons une petite mise à jour du jeu pour Gears of War 4. Cette mise à jour de contenu contient l'emblème du Maître Diamant de la Saison 6 et notre personnage du Défi pour cette Saison qui reste à révéler ( mardi).



Vous aurez l'occasion de voir notre prochaine variante de Challenge de personnages très bientôt - le mardi 5 mars en fait - avant que le Challenge n'entre en production plus tard en mars. Gardez les yeux fermés sur Facebook, Twitter et Instagram pour la grande révélation. Vous ne voudrez pas rater celui-là !!!!!



Gear Pack

Il n'y aura pas de retour de Gears Pack cette semaine dans Gears of War 4. Nous savons que vous tenez à combler ces lacunes dans votre collection, et la bonne nouvelle, c'est que nous préparons pour la première fois cette année un des elements Craftables de série 3.



Bien que cela signifie une petite pause dans le Gear Pack, l'attente à la fin en vaudra la peine. Pour l'instant, vous pouvez continuer à accumuler ces crédits durement gagnés !





À la semaine prochaine