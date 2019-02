Sommaire:

La saison 6 est maintenant en ligne avec les Playlists hebdomadaires 4XP en vedette !



Cupid's Torque Bow Tag et 2 nouveaux défis vous attendent cette semaine.



Le Lambent Pack fait sont retour vendredi



Saison 6

La saison 6. Affrontez-vous pour gagner le meilleur rang possible dans la Saison 6.



Et pour rendre cette tâche un peu plus agréable, nous aurons une playlist de classement différente offrant un énorme bonus de 4XP chaque semaine pour que vous puissiez XP plus rapidement et aider à attirer l'attention sur cette playlist chaque semaine. Cette semaine, notre liste de lecture vedette est la course aux armements. Lundi prochain, nous passerons au match de l'équipe de la mort.



Si 2v2 Gnashers est votre style, Fondation est maintenant disponible pour offrir une nouvelle arène pour vous et votre partenaire Gears. (Bonus supplémentaire : Depuis la Saison 6, nous suivons correctement les statistiques de 2v2 Gnashers Only. Les statistiques corrigées et mises à jour pour la saison 6 et suivantes seront visibles à partir de vendredi).



N'oubliez pas que tous les rangs pour lesquels vous pouvez grimper déverrouillent également les packs de peau d'armes de saison 6 sur GearsofWar.com/My-Rewards !









Saint Valentin

L'evenement Cupidon, avec des têtes de coeur surdimensionnées, est en ligne juste à temps pour la Saint-Valentin !



Relevez les deux défis de l'épreuve pour gagner jusqu'à 7 peaux Heartbeat et la peau Cupidon's Bow Weapon :



Exigences : Obtenez 50 tués dans l''évent Cupidon .

Récompense : Peau d'arc de Cupidon et 2 peaux d'armes à battements cardiaques aléatoires





Exigences : Obtenez 20 HeadShot dans l''évent Cupidon .

Récompense : Pack peau Heartbeat Weapon Skin Pack - 5 peaux Heartbeat Weapon Random Heartbeat Weapon



Notre événement de la Saint-Valentin se déroulera jusqu'au vendredi 22 février, date à laquelle nous passerons à un événement très spécial OSOK.



Notre prochain événement OSOK comprendra 2 défis pour Classic OSOK ainsi que 2 défis pour OSOK Horde. Oui, nous avons dit OSOK Horde. Restez à l'écoute pour plus d'informations la semaine prochaine.





Pack Lambent

Cette semaine, le Gear Pack de cette semaine est le Lambent Gear Pack !



Procurez-vous le Lambent Drone entièrement transformé, le Grenadier Lambent Gears 2 et la variante Elite plus blindée dans ce Gear Pack. Ce Pack comprenait également les peaux d'armes Lambent pour plus d'éclat et de luminosité.



Chaque personnage Lambent et chaque jeu de peaux d'armes seront également disponibles sous forme d'objets individuels à l'achat dans la boutique Gears 4 Store, conformément à leur version originale !



Retrouvez le contenu de Lambent dans le jeu pour une semaine à partir de ce vendredi.





A jeudi