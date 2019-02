Sommaire:

Mexico Esport

Gears, Gears, Gears and more Gears !



Nous retournons à Mexico pour trois jours d'Esport. Nous aimons nos fans au Mexique et ils n'apportent rien d'autre que de la pure passion et de l'électricité à l'ambiance de l'événement. Faites-nous confiance quand nous vous disons que vous le sentirez même lorsque vous regardez de chez vous !



Gears Esports n'est pas seulement un excellent divertissement, mais un excellent moyen d'apprendre des meilleurs et de l'appliquer à votre jeu. Si vous n'avez jamais regardé un événement Gears Esports, il n'y a pas de meilleur événement à choisir - et vous pourriez même améliorer vos compétences dans le processus.



Non seulement cela, mais comme toujours, nous venons avec des peaux d'armes gratuites à réclamer rien qu'en regardant tout le week-end. Vous voulez mettre la main sur plus de ces jolies peaux d'armes aztèques ? Que diriez-vous de l'animation Team Glow Lancer et Gnasher ? Branchez-vous, ramassez vos skins d'armes, balancez-les sur le champ de bataille. Simple.



Voici toutes les fois où nous serons diffusés en streaming ce week-end, y compris une émission spéciale pour les développeurs communautaires avant l'émission du vendredi :



Horaires :



Vendredi à 10h / 12h / 13h (incluant notre pré-spectacle communautaire !)

Samedi à 8 h / 10 h / 11 h

Dimanche che à 8 h / 10 h / 11 h



Écoutez en direct tout le week-end sur live.gearsofwar.com. Si vous vous rendez à l'événement, venez dire bonjour !





Un autre Gears Pro Circuit Event signifie une autre occasion de regarder et d'apprendre des meilleurs, puis de mettre à l'épreuve vos compétences nouvellement acquises dans Escalade !



Obtenez 4XP dans la playlist d'Escalade et la playlist limitée dans le temps de Core Escalation jusqu'au vendredi 8 février.







Saison 5

Si vous êtes à la recherche de vos diverses récompenses de la saison 5 ou de vos meilleurs placements, il y a quelques dates que vous devriez inscrire dans votre calendrier et qui s'annoncent rapidement.



Le 7 février : Le Défi Emeraude Gear est terminé

Le 10 février : Le défi classique Golden Gear est terminé

Le 12 février : La saison 5 se termine, la saison 6 commence



Si vous avez des récompenses à réclamer, veuillez les réclamer avant la fin de la saison le 12 février sur GearsofWar.com/My-Rewards. Après la fin de la saison, la réclamation de récompenses pour tout placement basé sur les déverrouillages sera désactivée jusqu'à ce que les statistiques de la Saison 5 soient disponibles sur GearsofWar.com.



Nous nous attendons à ce que ce processus prenne de 4 à 8 semaines à mesure que nous passons nos outils d'analyse,Une fois ce processus terminé et les statistiques disponibles sur GearsofWar.com, réclamer des récompenses en fonction de votre meilleur classement dans la saison sera de nouveau actif.







Horde Tracker

Notre prochain Horde Event est entré dans la rotation des Playlists publiques - Trackerball est de retour !



En plus d'une tonne métrique de boule électriques , nous avons également augmenté la puissance de votre coup de pied de mêlée pour envoyer ces petits salopards en vol. C'est de la folie, c'est 25 vagues, et c'est une tonne de plaisir.





Gears Of War 4 gratuit pour le Weekend

Si vous n'avez pas encore joué a Gears of War 4, vous pouvez jouer GRATUITEMENT ce week-end avec Xbox Live Gold Free Play Days , D'ailleurs le jeu en ligne, normalement réservé à la souscription d'un abonnement, sera accessible à tous du 31 janvier au 3 février.



Si vous êtes membre Xbox Live Gold, vous pouvez télécharger le jeu complet - sans limitations - MAINTENANT et jouer autant que vous voulez jusqu'au 3 février à 23h59. Plutôt génial !



Feuille de route 2019

Au cas où vous l'auriez manqué, voici sur l'image plus haut un aperçu des événements marquants à venir dans Gears 4 au début de 2019. .



A jeudi prochain