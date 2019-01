Sommaire:

la map fondation (2v2) maintenant dans Gears of War 4 en privée !

Voir la feuille de route Gears 4 début 2019

L'emblème de la Saison 5 est dévoilé



Fondation débarque en 2 VS 2

Surprise ! Hier dans Gears Esports Fight Night, nois avons eux droit a une toute nouvelle carte en 2v2, Fondation , est maintenant disponible dans Gears 4 en partie privée !



Quand nous avons apporté le mode Boxe dans notre playlist 2v2 Gnashers seulement à Gears of War 4, nous avons vu un nombre écrasant de joueurs affluer sur la playlist. Aujourd'hui, 2v2 Gnashers Only est toujours l'une des playlists les plus populaires de Gears of War 4.



Il est temps d'ajouter une carte de plus à la gamme 2v2 pour varier l'expérience et fournir une certaine stratégie dans vos choix de carte. Sur fondation , l'emblématique combats sur les voies médianes ouvertes et fermées de la fondation se termine sur la carte pour en faire l'arène 2v2 par excellence !







Saison 5

En parlant de la saison 6, la fin de la saison 5 approche à grands pas avec un peu moins de 3 semaines à faire pour obtenir vos meilleurs placements et compléter les défis saisonniers de caractère.



Pour ceux qui ont atteint ou aspirent à atteindre les sommets du Diamant 5 de la Saison 5, nous savons que vous avez toujours voulu voir l'emblème de cette saison pour les joueurs les plus élites qui soient. Régalez vos yeux de cette beauté baignée de sang







Raam Pack

Cette semaine, le Gear Pack de cette semaine est le Rise of RAAM Pack, avec Uzil Sraak, Vold RAAM, Comic Book skins d'armes et un emblème du thème Rise of RAAM !



Le Rise of RAAM Pack est disponible du vendredi 25 janvier au vendredi 1er février sous la forme d'un Gear Pack à 3 cartes de crédit de 400 crédits et l'option monétaire des Mega Packs.



Feuille de route 2019

Il y a eu beaucoup de bonne choses sur Gears 4 ce mois-ci, avec le Classic Golden Gear Challenge et le nouveau Theron Gear Pack pour n'en nommer que quelques-uns, mais nous avons pensé qu'il était temps de vous donner un aperçu des semaines à venir !



Voici les 6 prochaines semaines d'événements et de défis à venir dans Gears 4. Et, oui, il y en aura certainement d'autres après les 6 prochaines semaines..



A jeudi prochain