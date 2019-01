Tests

Dans sa longue fin de carrière qui s’étale sur peut-être de trop nombreux mois, la vieille 3DS continue de s’offrir portages & remakes et alors qu’on attend d’ailleurs(tiré de la Wii) pour mars, c’est aujourd’hui une nouvelle édition dequi vient compléter le gros catalogue de la 3DS. Un remake du troisième épisode donc, Nintendo zappant sans pitié le deuxième qui de toute façon reste le moins plaisant de l’actuelle quintologie. D’ailleurs, c’est quand ils veulent pour un sixième sur Switch…Et le choix est d’ailleurs le bon puisque inversement,est peut-être avec le premier opus le meilleur cru de la saga, et indéniablement le plus original dans sa progression puisque prenant le risque de mettre les deux moustachus au second plan pour laisser Bowser comme principale star de l’aventure. Par une banale astuce scénaristique mais au ton toujours aussi drôle, l’équipe va en effet se retrouver miniaturisée à l’intérieur du corps de leur ennemi de toujours, et l’ensemble devra donc coopérer tant bien que mal pour dégommer un nouvel ennemi un peu foufou. Concrètement, c’est donc Bowser qui évolue dans le Royaume Champignon avec une certaine linéarité de routine (même si les routes s’ouvrent doucement au fur et à mesure de vos acquis) tandis que la moitié des sessions de Mario/Luigi sont consacrées à de simples mini-jeux pour aider leur « hôte ». Une franche bonne idée qui permet de renouveler la formule et même dix ans après sa sortie, l’expérience fait preuve d’une vraie fraîcheur en comparaison des autres épisodes et même desAprès ça reste classique dans le fond mais suffisamment prenant pour éviter les temps morts et comme dit, le jeu force dans les mini-jeux et séquences improbables (les combats du Géant Bowser) pour qu’on avale l’aventure sans s’ennuyer (toujours plus ou moins 25h selon votre envie de vous attarder sur les annexes). On reprochera tout de même, comme tous les autres épisodes 3DS d’ailleurs, une facilité un peu trop grande, du moins si vous n’oubliez pas de « gober » de temps à autres quelques ennemis pour éviter que les plombiers aient du retard au niveau du level-up. On aurait également souhaité davantage de nouveautés intégrées puisque sorti de la réhabilitation technique (mais toujours sans 3D relief pour quelques évidentes raisons), on ne repartira qu’avec l’espèce de Tower-Attack « L’épopée de Bowser Jr ». De ce coté, pas forcément de surprise vu qu’il s’agit simplement d’une version améliorée des « Sbires de Bowser » du premier remake, avec d’ailleurs un accès dès le début du jeu et diverses améliorations qui n’empêcheront pas une certaine répétitivité.