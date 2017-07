Jeux Vidéo

Voici une vidéo de gameplay de 53 minutes de Dragon Ball FighterZ capturée lors l'EVO 2017 (le championnat de jeux de combat) de Las Vegas, qui se tient en ce moment et jusqu'à dimanche.Il s'agit de la même démo présentée pendant l'E3 avec six personnages jouables : Goku, Gohan, Vegeta, Freezer, Cell et Majin Buu.Dragon Ball FighterZ sortira en 2018 sur PS4, Xbox One et PC.Une bêta est prévue pour la fin de cet été sur PS4 et One.