Tom Clancy’s Ghost Recon® Wildlands Deluxe Edition





Formez une équipe de 4 Ghosts avec 3 amis et profitez de la meilleure expérience Tom Clancy’s Ghost Recon® Wildlands : le nouveau jeu de tir se déroulant dans un monde ouvert gigantesque et immersif.Dans un très proche futur, la Bolivie est devenue le plus gros producteur de cocaïne au monde, un narco-État aux mains d'un redoutable cartel qui terrorise la population : la Santa Blanca. Votre mission est d'arrêter ce cartel par tous les moyens.











Gryphon Knight Epic





Gryphon Knight Epic est un Shoot’em up médiéval qui mixe les éléments classiques du shoot’em up, l’exploration et des combats de fin de niveau contre des « Boss ». Le jeu raconte l’histoire de Sir Oliver, le chevalier émérite, et de sa monture Aquila, le loyal gryphon. Sir Oliver s’est distingué dans le passé par ses actes de bravoure. Pour sauver le royaume, avec ses compagnons d’armes, il a terrassé un dragon et marié la princesse !Après une retraite bien mérité, ils se retrouvent forcés de repartir à l’aventure. Pour cette nouvelle quête, Sir Oliver fait face à des adversaires inattendus…











ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3





Marvel et Capcom se sont associés pour vous proposer les combats en équipe à 3 contre 3 les plus intenses qui soient avec Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Doté d'une résolution Full HD en 1080p à 60 ips, ce nouveau titre regorge de fonctionnalités et propose notamment tous les contenus téléchargeables précédents ainsi que Marvel vs. Capcom: Official Complete Works. Faites votre choix parmi certains des personnages les plus emblématiques de Marvel et Capcom, puis personnalisez votre équipe grâce au mode "Héros et Hérauts". Une fois vos compétences affûtées, jouez en ligne pour affronter des joueurs du monde entier et découvrir qui est le meilleur combattant de l'univers.











Ghost Blade HD





Dans la catégorie Shoot them et manic shooter, Ghost Blade HD s’inspire des jeux de shoot des années 1990 et présente un gameplay agréable…aux scores qui vous rendront addict. Outre son graphisme moderne et ses effets spéciaux, Ghost Blade HD comprend également un excellent mode 2 joueurs. Un jeu facile à jouer, mais difficile à maîtriser !La bande-son rappellera l’âge d’or des shoot them up japonais et des sons d’arcade. Après plusieurs jeux de console à son actif, son créateur Rafael Dyll signe un son plus authentique avec la musique de Ghost Blade. Entre influences de J-Pop mêlées aux synthés typiques des années 90 et les méthodes de production modernes, Rafael délivre une bande-son pleine d’action, aux mélodies efficaces sur fond de rythmes électro.











Torment: Tides of Numenera





Découvrez la Terre dans un milliard d'années au sein de l'univers de science fantasy de Numenéra. Partez à la conquête du Neuvième Monde, fondé sur les vestiges de civilisations avancées et marquez son histoire. Prenez une multitude de décisions primordiales, affrontez les conséquences de vos actes et défiez la mort en tentant de découvrir la réponse à l'ultime question : que représente une vie ?Torment: Tides of Numenéra est un successeur thématique à l’un des meilleurs RPG jamais créés. Ce nouveau jeu aborde également les thèmes profonds et personnels que sont la vie, la mortalité et le sacrifice. Il invite ainsi les joueurs à une véritable réflexion et à des prises de décisions morales.











DOA5LR (jeu complet) + set de tenues Destination soleil





Cette offre à prix spécial inclut le jeu complet DOA5LR et le set «Destinations soleil» comprenant 18 tenues originales !Deux nouveaux personnages jouables sont disponibles pour former le plus grand casting de la série !Retrouvez deux arènes plébiscités par les fans qui font un retour triomphant avec des graphismes et un gameplay remis à jour !Grâce à de nouveaux effets à la technologie du "skin shading", les combattantes les plus sexy des jeux vidéo sont encore plus séduisantes que jamais !











ACA NEOGEO METAL SLUG





"METAL SLUG" est le premier épisode de l'une des plus célèbres séries de jeux d'action jamais sorti. Il a été publié à l'origine par SNK en 1996.Les joueurs contrôlent Marco et Tarma qui appartiennent à l'équipe des Forces Spéciales connue sous le nom de "Peregrine Falcon Squad". Ils se battent pour vaincre le général Donald Morden, dans un effort pour reprendre leur arme volée connue sous le nom de "METAL SLUG". Les joueurs peuvent utiliser diverses armes et des véhicules tels que le METAL SLUG pour influencer la lutte en leur faveur.La série "ACA NEOGEO" a fidèlement reproduit de nombreux chefs-d'œuvre NEOGEO classiques.Les joueurs peuvent modifier les paramètres de jeu différents tels que la difficulté du jeu, et aussi reproduire l'atmosphère des paramètres d'affichage arcade à ce moment-là. Les joueurs peuvent également rivaliser entre eux de partout dans le monde avec leurs scores élevés. S'il vous plaît profiter du chef-d'œuvre qui a construit une génération pour les jeux vidéo.











ACA NEOGEO NAM-1975





"NAM-1975" est un jeu d'action publié par SNK en 1990. Il a été l'un des premiers jeux jamais sorti sur NEOGEO!Les joueurs prendront le rôle de soldats des Forces spéciales des États-Unis qui bravent un champ de bataille sévère alors qu'ils essaient de survivre à une série de coups de feu mortels.Les joueurs devront utiliser des power-ups de collection et d'autres capacités telles que leur rôle évasif pour compléter leur mission!La série "ACA NEOGEO" a fidèlement reproduit de nombreux chefs-d'œuvre NEOGEO classiques.Les joueurs peuvent modifier les paramètres de jeu différents tels que la difficulté du jeu, et aussi reproduire l'atmosphère des paramètres d'affichage arcade à ce moment-là. Les joueurs peuvent également rivaliser entre eux de partout dans le monde avec leurs scores élevés. S'il vous plaît profiter du chef-d'œuvre qui a construit une génération pour les jeux vidéo.











Bloons TD 5





Un jeu de type tower defense cinq étoiles offrant une profondeur et une rejouabilité sans pareilles.Les Bloons sont de retour, et cette fois, ils sont sérieux! Construis de formidables tours, choisis tes améliorations favorites, embauche de nouveaux agents spéciaux super et viens à bout du moindre Bloon envahisseur dans la meilleure version à ce jour de la série de jeux familiaux de type tower defense la plus populaire de l’histoire.Avec 21 tours incroyables, des agents spéciaux super, de formidables graphiques HD, des missions spéciales et des circuits inédits, un tout nouveau niveau d’améliorations de bâtiments de spécialité et le puissant Labo de singes qui te permet d’améliorer encore davantage tes tours, Bloons TD 5 offre des heures et des heures de plaisir, en plus de mettre les passionnés comme les nouveaux joueurs au défi.Des heures et des heures de jouabilité géniale :21 tours puissantes avec aptitudes activées et 2 voies d’amélioration10 agents spéciauxPlus de 60 circuits10 missions spécialesPlus de 250 missions aléatoiresNouveaux ennemis Bloon – des Bloons camouflés et des Bloons repoussés plus résistants, ainsi que les terribles Bloons ZOMG 3 différents modes de jeuMode jeu libre une fois un circuit maîtrisé4 niveaux de difficulté et un thème familial pour que tout le monde puisse jouerDéfis quotidiensCoop en ligne pour 2 joueurs











Eekeemoo Splinters of the Dark Shard





Dans ce jeu d'aventure impressionnant avec vue à la troisième personne vous aiderez Eekeemoo à sauver ses amis du pouvoir du méchant Éclat Sombre « Dark Shard » ! Votre quête vous mènera au cœur des quatre mondes corrompus des Éclats Mystérieux.Vous aiderez Eekeemoo à résoudre des énigmes, à accomplir des tâches, à combattre des monstres ou des légions de morts-vivants et de monstres supérieurs extrêmement terrifiants ! Mais rassurez-vous ! Au four et à mesure que vous trouvez et libérez chacun des amis d'Eekeemoo (il y a 4 personnages déverrouillés avec différents pouvoirs) vous serez en mesure d’utiliser leurs pouvoirs pour résoudre la prochaine série de problèmes.s











Comme vous le savez, il y a eu un petit événement cette semaine chez Xbox avec l'introduction du tout nouveau service prenant inspiration sur Netflix, le XBOX GAME PASS. Un catalogue promis de plus de 100 jeux pour 9,99€ par mois disponible pour le printemps 2017. La liste de jeu actuelle est une liste de test et uniquement accessible aux béta testeurs.

XBOX GAME PASS

A Kingdom for Keflings (Xbox Xbox 360)



Banjo-Kazooie (Xbox 360)



Comic Jumper (Xbox 360)



Dark Void (Xbox 360)



Defense Grid 2 (Xbox One)



Gears of War : Judgment (Xbox 360)



Gears of War : Ultimate Edition (Xbox One)



Halo : Spartan Assault (Xbox One)



Hexic 2 (Xbox 360)



Jetpac Refuelled (Xbox 360)



Kameo (Xbox 360)



Max : The Curse of Brotherhood (Xbox One)



Monday Night Combat (Xbox 360)



Ms. Splosion Man (Xbox 360)



Operation Flashpoint : Dragon Rising (Xbox 360)



Perfect Dark Zero (Xbox 360)



Sacred 3 (Xbox 360)



Sam & Max Beyond Time and Space (Xbox 360)



Sunset Overdrive (Xbox One)



The Maw (Xbox 360)



Viva Pinata (Xbox 360)

