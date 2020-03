Falcom a publié le premier spot publicitaire sur le web de The Legend of Heroes : Hajimari no Kiseki.



La publicité présente les premières apparitions en jeu de nouveaux personnages qui apparaissent sur la route de "Lloyd", via les membres de la "Special Support Section" du "Crossbell Police Department", et la route "Hermit" menée par le troisième protagoniste.







The Legend of Heroes : Hajimari no Kiseki doit sortir sur PlayStation 4 cet été au Japon.