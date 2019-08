Ligue 1

Les Bretons ont réussi un joli coup ! En clôture de la 2e journée de Ligue 1 ce dimanche, Rennes a pris le meilleur sur le Paris Saint-Germain (2-1).Dans une superbe ambiance au Roazhon Park, les Parisiens prenaient immédiatement le contrôle du ballon et enchaînaient les passes dans le camp adverse. Sur un coup franc de Di Maria, Cavani était tout proche d’ouvrir le score, mais sa tête terminait sur le poteau de Salin ! Malgré cette alerte, les Bretons refusaient de subir et tentaient d’imposer un pressing haut pour gêner le jeu du PSG.Pendant de longues minutes, Rennes résistait bien et Paris avait du mal à vraiment approcher la cage de Salin. Longtemps imprécis sur ce premier acte, Cavani profitait d’une énorme erreur de Da Silva dans la surface pour ouvrir le score d’une frappe placée (0-1, 36e). Quelle boulette ! Dans la foulée, les Bretons frôlaient la catastrophe avec une occasion ratée par Mbappé. Mais juste avant la pause, Traoré trouvait dans la surface Niang, qui enchaînait un contrôle grandiose et une frappe puissante pour égaliser (1-1, 44e).Dès le retour des vestiaires, les Rennais frappaient avec un ballon superbe de Camavinga sur la tête de Del Castillo pour prendre l’avantage (2-1, 48e) ! Le peuple breton exultait ! Dans la foulée, Niang était tout proche de faire le break, mais perdait son duel face à Areola. Peu tranchant sur le plan offensif, le PSG ne parvenait pas à réagir et frôlait la catastrophe sur une frappe de Gélin sur le poteau d’Areola !Sous le regard noir de Tuchel, les Parisiens, malgré les changements opérés, étaient incapables de relancer le match avec seulement quelques accélérations de Mbappé pour créer du danger. Malgré le contrôle du ballon, le champion de France manquait cruellement d’inspiration dans la zone de vérité malgré un tir vicieux de Mbappé repoussé par Salin. Solidaire jusqu’au bout et poussé par des fans en feu, Rennes conservait cet avantage au score et empochait une belle victoire !