Au cours des deux derniers mois, The Road to Gears 5 a offert la possibilité de gagner 5 séries de récompenses exclusives pour Gears of War 4 qui vous suivront dans Gears 5.



À partir de demain, le 1er août, à 10 h, nous ajouterons 5 autres défis à relever sur Gears 4 (et dans un cas, au-delà !) pour gagner du contenu pour la journée de lancement sur Gears 5 ! Voici à quoi s'attendre :





Challenge de Kait ( Faire la campagne en Coop ) ! ( rétroactif)



Les récompenses



Skin dorée de personnage Kait (Gears 4 et 5)

Bannière dorée de Kait (Gears 5)

Gears 4 Hero Bloodspray (Gears 5)

Défi de skin d'arme dorée. ( rétroactif )

Gagnez un succès dans chacun des jeux Gears suivants :



Gears of War OU Gears of War (PC)

Gears of War 2

Gears of War 3

Gears of War : Jugement

Gears of War : Ultimate Edition (Xbox ou PC)

Gears of War 4

Défi de la bannière des héros ( Atteignez le niveau 10 multijoueur dans Gears of War 4 ) (rétroactif)

Récompenses



Gears 4 bannière des héros (Gears 5)

250 Fer (Engrenages 5).

Défi Boost ( Terminez 3 hordes de 25 ou 50 vagues Horde dans Gears of War 4)

Récompenses



3 jours de boost (Gears 5).

Défi Contestation de l'exécution d'un lanzor ( Terminer 10 manches sur Gears 4 en multijoueur.

Récompenses



Skin Lanzor : Trancheuse (Gears 5)

N'oubliez pas vous pouvez suivre les statistiques de vos défis a cette adresse :

Gears 5 lui sera disponible à partir du 10 septembre dans son édition standard et avec le Xbox Game Pass, les détenteurs de l'édition Ultimate et l'abonnement à Xbox Game Pass Ultimate, seront en mesure d'accéder au jeu à partir du 6 septembre.