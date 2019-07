Quel type de variété y aura-t-il en termes d'environnement pour le mode Escape ? L'impression générale sera-t-elle celle des bandes-annonces que nous avons vues ?

Lors du lancement, il y a deux thèmes visuels majeurs pour les decors : l'exploitation minière et la ventilation.Le trailer du mode Escape que nous avons présenté à l'E3 contient des exemples des deux thèmes, mais la majorité du contenu unique n'a pas encore été expérimenté.

Quelle mécanique de jeu Gears votre équipe voulait-elle modifier/mettre à jour et pourquoi ? Quel mécanisme de jeu Gears est considéré comme "intouchable" et ne changera jamais (et pourquoi) ?

Avec Gears of War 4, la Coalition voulait gagner la confiance de nos fans en montrant que nous pouvions faire un vrai jeu Gears of War. Avec "Gears 5", nous voulons défier les attentes des joueurs, et cela s'applique également à la mécanique de jeu. Il y a beaucoup de mécanismes de base que nous avons améliorés dans "Gears 5". Par exemple, nous avons changé le modèle de précision pour le tir. Dans les jeux précédents, la floraison des réticule déterminerait la précision de vos coups, tandis que dans "Gears 5", nous avons adopté un système basé sur le recul, où chaque arme a un modèle de recul prévisible que les joueurs peuvent apprendre et maîtriser. De plus, avec l'ajout de la masse Breaker et l'obtention d'un couteau de combat pour chaque personnage, nous avons grandement amélioré le système de mêlée du jeu. Je ne sais pas si une mécanique de jeu est considérée comme intouchable, mais l'une des plus emblématiques est certainement la tronçonneuse à chaîne Lancer - ce qui est une excellente transition vers notre prochaine question !



Avez vous fait des mises à jour ou des changements sur les mécanique de la tronçonneuse ? je ne l'ai utilisé sur Gears 4 car je n'ai jamais ressenti le besoin de l'utiliser en combat rapproché.

La tronçonneuse est aussi brutale et utile que jamais ! Cependant, nous avons modifié les commandes, car nous avons déplacé les attaques secondaires de toutes les armes. Cela permet aux joueurs d'accéder à toutes les options d'attaque de leur arme sans avoir à lâcher les sticks, ce qui permet un meilleur contrôle du mouvement et des attaques.



Est-il juste de supposer le retour du Cross Play entre PC/Xbox ?

Gears 5 aura bien le Cross Play entre Xbox et PC pour que les joueurs puissent jouer comme ils veulent et où ils veulent.



Combien de cartes seront disponibles lors du lancement et le contenu futur sera-t-il gratuit ?

Avec Map Builder, les possibilités sont infinies car la communauté peut construire et partager ses cartes pour jouer par le biais du Custom Lobby Browser. Il y aura 4 ruches en mode Escape disponibles au lancement, avec de nouvelles ruches sortant ~hebdomadairement après le lancement - le tout gratuitement dans les matchs privés et de matchmaking. Dans Gears 5, notre objectif est de créer une première expérience du joueur lorsqu'il s'agit du contenu du jeu, et cela commence ainsi :



- Pas de season pass - Pas de Gear Pack - Les cartes DLC sont gratuites pour le multi et le jeu privé - Contenu exclusif dans le tout nouveau système Tour of Duty - Tous les achats en magasin sont directs vous savez toujours ce que vous allez avoir.





Avec le multijoueur sur le point d'être présenté dans les prochains jours à venir, je me demandais comment vous aviez l'intention de faciliter l'entrée de nouveaux joueurs. L'une des choses les plus importantes avec les Gears, c'est qu'ils ont une courbe d'apprentissage très abrupte, ce qui, aux niveaux les plus élevés, est excellent car c'est rapide et frénétique, mais les débutants finissent par en subir les conséquences et se font tout simplement emporter. Je connais quelques personnes qui ont aimé la campagne, mais qui ont fini par quitter le multijoueur parce qu'ils ne pouvaient pas rivaliser.

A l'écoute des commentaires de la communauté, nous avons mis en place certaines fonctionnalités d'accessibilité pour faciliter l'accès des joueurs à "Gears 5". Des fonctions telles que le basculement de verrouillage de cible et le basculement de tremblement d'écran sur la difficulté de débutant peuvent mettre les joueurs à l'aise avec le gameplay rapide et frénétique du titre. De plus, le Boot Camp, qui sera un terrain d'entraînement pour améliorer vos compétences, est une nouveauté dans "Gears 5". Avec notre mode Escape récemment annoncé, les joueurs peuvent commencer avec une difficulté moindre et gravir les échelons. Une fois qu'ils sont bons, ils peuvent aller vite et essayer pour les tableaux de classement !



J'ai remarqué que la plupart des armes anciennes, sinon toutes, ont de nouvelles réticules de visée dans Gears 5. Pourquoi avez-vous décidé de changer les réticules de visée et les joueurs auront-ils la possibilité d'utiliser les anciennes réticules des jeux précédents ?

Les changements apportés à nos réticules de visée ont pour but d'améliorer l'expérience des joueurs. Nous avons consulté certains des meilleurs joueurs et membres de la communauté Gears Esports pour nous assurer que ces améliorations sont les meilleures possibles, nous allons toujours chercher à construire et écouter notre communauté. Nous n'avons pas la possibilité de modifier les réticules à partir de leurs paramètres actuels.



Comment fonctionne le Partenariat avec Terminator, narrativement parlant ?



Le mode multijoueur a toujours donné à l'équipe l'occasion de sortir des sentie , donnant aux fans un contenu amusant, et grâce à notre partenariat avec "Terminator Dark Fate", nous sommes en mesure de le faire (notez que la collaboration est axée sur le multijoueur et qu'il n'y a aucun crossover de campagne). Kait et Sarah Connor étaient toutes deux des étrangères aux guerres qu'elles n'avaient pas commencées, mais elles ont été forcées d'en devenir des protagonistes. L'histoire de Sarah est celle de Kait et nous sommes très heureux de réunir les fans des deux franchises.



Quel est l'extrait le plus drôle que vous ayez jamais entendu de John Di Maggio pendant qu'il enregistré Marcus Fenix ?

Nos prises préférées de John DiMaggio sont les plus scandaleuses....et celles qui ne peuvent pas voir la lumière du jour ! Mais notre meilleur choix est la sortie d'un oeuf de Pâques dans "Gears of War 4".



Dans l'histoire, Marcus vivait seul sur le domaine de Anya Stroud, éloigné de JD et du monde, quand les DeeBees ont attaqué et détruit tout. John a fait une diatribe où Marcus en a eu assez.



"Tu sais combien de temps j'ai travaillé sur cette maison ? Tu sais ce que c'est que d'être un ermite qui dort, qui répare qui dort , qui répare et tout cela pendant des mois ? bandes de trous du cul !" Il déplore également la destruction des plants de tomates de Dom et le fait qu'il n'aura plus jamais de bonne sauce. La diatribe a donné une vision hilarante de l'état mental de Marcus, comme seul John DiMaggio pouvait le faire.