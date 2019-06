Equipé d'un pistolet automatique Talon personnalisé et d'une lame surchargée, le rôle de Lahni est de s'approcher le plus possible de l'ennemi et de le neutraliser pour permettre à son équipe d'avancer. Elle peut soutenir un combat en utilisant les munitions supplémentaires qui tombent des exécutions.

Chaque équipe a besoin de soutien. Quand Keegan active sa capacité de Réapprovisionnement, il peut réapprovisionner son équipe avec des munitions dont elle a grand besoin. Avant que l'équipe ne se précipite au combat, Keegan peut marquer des cibles pour aider à guider le combat. Quiconque tuera ces cibles aidera à recharger l'Ultime de Keegan.

Mac est équipé d'un puissant bouclier qu'il peut activer instantanément. Il peut être utilisé pour avancer, ou reculer si nécessaire. Avec des cartes de compétences, le bouclier peut être transformé en un outil puissant pour l'équipe.

Nouveaux équipements et Armes .

Nouveaux ennemies.