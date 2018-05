Tests

Beaucoup ne connaissent pas encore Dillon et pourtant, ce premier épisode en boîte est en fait le troisième de la série, les deux premiers n’étant disponibles que sur l’eShop, avec donc un concept qui ne fait que s’agrémenter au fur et à mesure des années. Aux yeux de Nintendo, cela justifie de pouvoir enfin aborder le marché physique, mais aux nôtres, à 30 ou 40€ la cartouche selon le revendeur, c’est une nouvelle preuve d’un certain abus après le cas Kirby Battle Royale.Car le problème de Dillon, ce n’est pas son univers façon Mad Max mais peuplés par des bestioles à la Animal Crossing. Ce n’est pas non plus son héros qui est en fait plutôt réussi (mais pas vraiment bavard). Ce n’est pas même sa petite touche d’humour qui fait particulièrement mouche quand vous allez voir « l’expert » en objets avec ses descriptions WTF, du genre à penser qu’un rouleau de PQ, c’est une sorte de coussin. Non, le problème, c’est la formule elle-même qui tourne très vite en rond malgré quelques assaisonnements en cours de partie.Prenons un chapitre au hasard. Vous (donc votre Mii tout moche) allez fouiner la ville à la recherche d’une activité annexe pour gagner un peu de pognon : vous occuper d’un magasin (mini-jeu), faire du recyclage dans un centre de tri (idem) ou une course. En fin de journée et avec votre petit pécule en poche, l’écureuil pote de Dillon vous signale votre prochaine mission et sans avoir le choix (vous l’acceptez, point), vous recrutez quelques mercenaires pour ensuite partir le lendemain en combat. On entre là dans la phase action/tower-defense avec vos unités qui vont être placés dans les tours, votre Mii qui évoluera automatiquement pour apporter son aide, pendant que vous incarnerez directement Dillon pour looter des matériaux et démolir des ennemis. La dernière phase transforme les adversaires restants en semi-bolides, et démarre alors une course où vous devrez placer des takedowns sur les quelques vilains.Voilà, et c’est ainsi que tourne le jeu durant une dizaine d’heures. Ce n’est pas totalement mauvais mais c’est tellement répétitif qu’il suffira d’un rien pour que le jeu vous tombe des mains, la faute aussi à un gameplay qui manque de nervosité (particulièrement les combats) et la sensation de faire un peu toujours la même chose, chaque nouveau chapitre se résumant à des phases plus longues que les précédentes, et de nouvelles mécaniques, du genre des ennemis plus puissants ou des règles particulières sur le terrain. Les bases sont là, mais il reste trop à faire pour sortir de l’état du « petit jeu qu’on va chopper à 10 balles avant de faire un long trajet ».