Hola Gamekyo !Après plusieurs semaines de votes, il est finalement temps de vous donner les résultats... les 15 jeux les plus attendus par la communauté !S'en sortent avec les honneurs : Yakuza 6, Dreams, Sea Of Thieves, Biomutant et A Way Out.Environ 1300 points ont été distribués.1/ God Of War *125 points2/ Red Dead Redemption 2 *99 points3/ Dragon Ball FighterZ *97 points4/ Spiderman *86 points5/ Kingdom Hearts III *82 points6/ Dragon Quest XI *80 points7/ Detroit Become Human *62 points8/ Shadow Of The Colossus *58 points9/ Ni No Kuni II *56 points10/ Monster Hunter World *53 points11/ Project Octopath Traveler *45 points12/ Days Gone *36 points13/ Shenmue 3 *25 points14/ Anthem *22 points15/ The Last Night *18 points15/ Metro Exodus *18 points2017 était vraiment une année incroyable et 2018 s'annonce dantesque également !Personnellement j'ai vécu une année Jeu vidéo incroyable avec Persona 5 , Cuphead, Thimbleweed Park, A Hat In Time Horizon Zero Dawn, Kingdom Hearts 0.2, le retour de Crash, Gravity Rush 2, Little Nightmares, Overcooked, Uncharted TLL, The Last Guardian... je n'ai même pas commencé Yakuza 0Enfin bref, profitez bien de vos derniers jours en 2017