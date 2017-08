76 Likes Likers

Dieudonné

title : Dieudonné

screen name : dieudoquenelle

official website : http://

creator : ripley

08/29/2012

08/24/2017

description : Dieudonné, nom de scène de Dieudonné M'bala M'bala, est un humoriste, acteur et militant politique français né le 11 février 1966 à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine). Dieudonné se fait connaître comme humoriste dans les années 1990. Il forme avec Élie Semoun le duo comique Élie et Dieudonné, jusqu'à leur séparation en 1997. Depuis il poursuit sa carrière d'humoriste en solo. Dans la deuxième moitié de cette décennie, il est de plus en plus engagé en politique, participant notamment à plusieurs scrutins électoraux. En 1997, il se présente aux élections législatives à Dreux en tant que candidat opposé au Front national. Son discours politique s'oriente ensuite vers une dénonciation du passé colonial et esclavagiste de la France et de l'Occident, ainsi que du « sionisme », de son « lobby » et de sa mainmise présumée sur les affaires de la France et du monde. Particulièrement controversé en raison de plusieurs de ses prises de position, Dieudonné voit son image publique se modifier progressivement au cours des années 20001 : alors qu'il était classé à gauche dans les années 19902, il se rapproche publiquement du Front national. Ses positions sont désormais condamnées par diverses associations antiracistes et considéré comme une personnalité d'extrême droite par de nombreuses formations et mouvances politiques3, ainsi que par une grande partie de la presse nationale1,2,4, qui l'accusent notamment d'antisémitisme5,6. Lui-même conteste ces accusations. En 2006, il affirme représenter « la vraie gauche »7et en 2009, il se décrit comme un républicain antisioniste anticommunautariste8. En 2009, il se présente aux élections européennes, sur la liste du Parti antisioniste qui recueille 1,30 % des voix en Île-de-France9. Depuis les années 2000, ses spectacles ont été régulièrement annulés ou interdits dans plusieurs municipalités en France, en Suisse et en Belgique notamment, les autorités déclarant craindre des troubles à l'ordre public. Dénonçant ces interdictions comme une forme de censure, Dieudonné se produit aujourd'hui essentiellement au théâtre de la Main d'Or (Paris), dont il est le gérant.

