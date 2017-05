Fluent Design System

Vous avez probablement déjà entendu parler "d'interface Metro" pour illustrer les tuiles dynamiques de Windows Phone, puis de Windows 10?Ce que Microsoft, à été contraint de renommer en "Modern UI" par la suite, va laisser place au "Projet Neon".Teasé depuis des mois, tout juste savait-on que cette refonte visuelle miserait sur les effets de transparence et d'animations...Aujourd'hui, lors du deuxième jour de la conférencele nom officiel de ce redesign général à été donné :Il va s'intégrer absolument partout, surévidemment, mais aussi sur. Et le tout se fera au fur et à mesure. Microsoft parle de "voyage" quant au déploiement de cette nouvelle identité visuelle qui concernera aussi les applications Microsoft surouLa prochaine mise à jour de Windows 10 (akacourant Septembre) embarquera avec elle les premiers éléments de ce Fluent Design. Mais pas en totalité donc.