Depuis la semaine dernière, les équipes premières de football masculin, football féminin et basket du Real Madrid sont exclusivement liées à l’écosystème PlayStation (PS5, PS4, PS VR, PS Now, PSN, PS+) de Sony. L’objectif est de créer des synergies entre les deux marques et de rendre encore plus grand le monde du football et du basket, tant dans la vie réelle qu’à travers les consoles. Un pack PS4 Pro Real Madrid contenant FIFA 21, une manette DualShock 4 et un code de contenu téléchargeable d’Ultimate Team (FUT 21) pour avoir accès à un ensemble de joueurs dorés uniques et trois cartes de joueurs iconiques pour une durée de cinq matchs est d’ailleurs d’ores et déjà disponible dans le commerce.



Emilio Butragueno, directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, a déclaré : "Nous souhaitons la bienvenue à PlayStation comme console officielle du Real Madrid. La collaboration entre ces deux leaders a pour mission d’offrir à nos supporters une plateforme de connexion entre le club et le monde virtuel via des expériences nouvelles et uniques."

Le Real Madrid et Sony Interactive Entertainment signent une alliance stratégique en Espagne avec la marque PlayStation.