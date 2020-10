Décidément, ce film s'apparente de plus en plus à undans un cadre à la, similaire dans l'esprit deset dee, avec l'acteur de Deadpool en tête d'affiche. Ce qui est un mix pas du tout déplaisant en soi. Ryan Reynolds va porter le truc je sens, mais Taika Waititi à l'air fun aussiFree Guy devait initialement sortir le 1er Juillet chez nous, mais bien sur, pour cause de Covid-19, fut décalé pour une sortie dorénavant le 9 Décembre chez nous... si ça s'améliore un peu on l'espère.