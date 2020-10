Oui la Xbox et la PS5 ont chacune des arguments faisant pencher la balance vers l'une ou vers l'autre. Vous avez fait votre choix et vous avez déjà établie votre planning d'acquisition. Elles accueilleront différents jeux lors de leur première année d'exploitation. Certains dispo Day one, d'autres plus tard (et d'autre beaucoup plus tard).Maintenant, en dehors de l'offre de retrocompatibilité et donc de jeux déjà sortis, quelles sont les expériences next gen (cross ou non) que vous comptez vous faire?Pour ma part, j'irai du côté de miles morales à "reculons" car même si j'adore le personnage mis en scène dans next génération, je trouve la version PS4 de miles un tantinet débile et naïve. J'aurais préféré un héros avec un caractère bien trempé comme dans le film. J'espère que cela changera avec le jeu sur PS5.Le reste dépendra des notes de chaque jeu au moment des tests et avis.Votre choix s'arrêtera sur quoi donc?