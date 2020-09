Bonjour étant un grand fan de Nintendo et de smash bros j'aime beaucoup théoriser sur l'apparition des prochains personnages DLC. (attention pavé en approche)



Même si nous n'avons aucune information concernant les 5 personnage qui seront annoncé prochainement, je pense qu'il y a une certaine logique dans les choix de Nintendo, souvent il s'agit de promouvoir une licence ou une sortie de jeu plus ou moins récente (exemple: Fire emblem three housses, Arms, DQ11, persona Q2).



En partant de principe et compte tenu des prochaines sorties switch il est sûrement possible de faire une liste de cinq personnages probable.



(J'ai fait un article la semaine dernière concernant l'arrivée potentiel d'un personnage de hyrule warrior l'ere du fléau qui pourrait éventuellement remplacer un des personnages de la liste donc à voir.)



Voici donc ce que j'estime être les cinq prochains personnages DLC de Super smash bros ultimate.



1) LE CHASSEUR DE MONSTER HUNTER



La saga monster hunter est très proche des consoles Nintendo et récemment capcom à annoncé deux nouveau jeux monster hunter sur switch pour le mois de mars.

Le rathalos est présent dans smash ultimate (mais rien d'autre ? Je trouve ça bizarre )

La série est très populaire au Japon et de plus en plus en Europe

Il y avait des rumeurs assez insistante en début d'année concernant un personnage de Capcom.

Pour moi c'est quasiment sûr.

Pour ce qui est des possibilités de gameplay il y a de quoi faire avec le chasseur, grappin, arc, fusarbalette etc...



2) CRASH BANDICOOT



Activision est un des rares "gros éditeurs" à ne pas avoir de représentants dans smash.

Ils ont collaboré à de nombreuses reprises avec nintendo même durant l'ere wii u (skylanders, les jeux call of...)

Récemment la trilogie crash est sortie sur switch et crash bandicoot 4 va sortir en fin d'année (ça m'étonnerait beaucoup de ne pas avoir de version switch en 2021 et du coup l'ajout d'un DLC crash dans smash pour accompagner la sortie ne serait pas deconante)

Même si il s'agit du seul jeu occidental de la liste crash bandicoot est assez populaire au Japon.

Pour ma part il a autant de chances que le chasseur de MH d'intégrer smash

Au niveau des possibilités de gameplay il est très facile de trouver des moves à crash, attaque tourbillon chargée, bazooka pomme, il a déjà un double saut et o' peu même imaginer un final smash avec uka uka.



3)RYU AYABUSA



Tecmo koei est un éditeur assez réputé au Japon grâce aux jeux dynasty warrior, dead or alive ou encore ninja gaiden.

Ils ont pas mal collaboré avec nintendo par le passé avec notamment metroid other m développé par la team ninja, les jeux hyrule warrior sur wii u, 3ds, switch, ils avaient même intégré takamaru dans samouraï warrior 3 sur wii.

Le personnage à de grandes chances d'intégrer smash d'autant plus avec les recentes rumeurs sur une trilogie ninja gaiden qui sortirait l'année prochaine.

Le gameplay de Ryu serait intéressant car il n'y a pas vraiment de ninja dans smash les moves du personnage pourrait ressembler à sheik mais en plus lourd



4)Un personnage de Bandai Namco (tales of, Lloyd Irving)



Bandai Namco à contribué au développement de smash ultimate mais aussi de smash 4 et de nombreux autres jeux nintendo ces dernières années je trouve qu'il serait logique qu'il ait davantage de représentants que pac man.

Deux licences me viennent en tête TEKKEN et TALES OF.

Au début j'imaginais Jin Kasama car c'est un personnage emblématique seulement voilà tekken ne fait pas forcément l'actualité.

Pour tales of c'est différent, Tales of arise est attendu pour 2021(même si il n'a pas été annoncé sur switch on peut très bien imaginer une version switch pro étant donné que le jeu a été reporté) et son héros Alphen pourrai se joindre à smash pour l'occasion

La licence à besoin d'être mise en lumière en occident et Lloyd et très demandé dans smash

Je vois bien un mix façon heros de DQ ou on aurait quatre héros en un personnage Avec les mêmes moves (Alphen, LLOYD, Yuri, Cless)

Pour ce qui est des possibilités de game play la série des tales of regorge de possibilités (crocs démoniaque, envol du faucon etc..)



5) Travis touchdown



Il s'agit du personnage que j'aimerais le plus voir dans smash et ce depuis BRAWL, le personnage et hyper classe autant que son univers

Bon je l'avoue, la probabilité de le voir dans smash relève un peu du believe car commercialement la licence n'est pas comparable a une de celles citée précédemment (aux dernières nouvelles Sakurai n'est pas seul à décider de l'intégration des personnages).

Néanmoins il y a quelques éléments qui pourraient jouer en sa faveur.

La licence est très proche de Nintendo.

Suda Goichi à toujours voulu voir son personnage dans smash et est assez proche de Masahiro Sakurai(bon en même temps tout le monde veut son perso dans smash).

No more heroes 3 devrait enfin sortir l'année prochaine et Suda 51 à teasé des portages des deux premiers opus sur switch, l'inclusion de travis dans smash pourrait tomber dans la même période et créer un petit évènement qui pourrait populariser la série.

Pour le moveset du personnage, no more heroes est un jeu d'action aventure très orienté beat them all donc pas compliqué de lui trouver des attaques.





Voilà pour ce qui est de mes prédictions concernant les futurs personnages.



Une liste avais été publiée représentant les attentes des joueurs par territoire et certains personnages de la liste revenais souvent.



Quand à vous quel sont les personnages que vous pensez voir apparaître dans smash ?





(s'il vous plaît évitez de parler de waluigi je pense bien que c'est mort, pareil pour geno)