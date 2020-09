Cinéma : 1 , 2 , 3 ... Action

Depuis quelques temps, une rumeur laisserait entendre que Nintendo et la société Netflix travailleraient ensemble sur un projet d'une licence mondialement connue, celle de The Legend Of Zelda., même si le format reste encore à confirmer, il semblerait que ce projet profite de deux formes différentes. Ainsi, les fans de la licence devraient avoir le droit à, tous deux tiré de l'univers de notre Link. De plus,Ce n'est pas tout !De plus, lors d'une interview avec First We Feast, l'actrice américaine a déclaré voué un amour inconditionnel pour The Legend of Zelda: Breath of the Wild.