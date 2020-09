Après une semaine dédiée à la Xbox Series X l S, voilà qu'une nouvelle rumeur pointe le bout de son nez.



Selon un Jeff Grubb de passage dans un podcast, Microsoft et Bungie auraient été en intenses discussions concernant le rachat de ce dernier. Néanmoins pour le moment, Microsoft buterait devant un prix trop élevé et ce depuis plusieurs occasions. Ces dires viennent d'être corroborées par Eurogamer qui viennent de confirmer après consultation de leurs propres sources.



Nous ne savons pas si les discussions sont abandonnés ou non.



UP : Réaction du CEO de Bungie sur Twitter :

https://twitter.com/pparsons/status/1305528354318163968?s=20