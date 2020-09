Bonjour à tous, avec l'annonce récente de hyrule warriors l'ere du fléau je me demande de plus en plus si une annonce concernant l'inclusion d'un perso de ce jeu dans smash est possible.



En effet nintendo à prévu de donner plus de détails sur le jeu le 26 septembre (sûrement pour présenter le gameplay des personnages et les différents modes de jeu) , on peut très bien imaginer qu'ils finissent la présentation avec cette annonce.



Plusieurs choses me laissent penser ça :



-Le dernier personnage a avoir été annoncé c'était en début d'année, minmin.



-Fire emblem mario et pokemon ont beaucoup de représentants dans smash (plus que zelda) et zelda est très populaire.



-un des quatre prodiges (voir les 4) s'integrerai parfaitement dans le jeu



Perso j'ai toujours pensé qu'un goron dans smash ce serait pas mal, il manque de poids lourd à mon goût donc Daruk.



Revali est le meilleur choix je pense (j'adore le personnage) et il est très complet (il vole, à un arc etc..)



-Mipha ou Urbosa ce serait intéressant car il n'y a pas assez de personnages féminin non plus et les personnages on de bon potentiel pour intégrer smash.



J'ai toujours pensé que tingle irait bien aussi car il a eu ses propres jeux mais ce n'est plus trop d'actualité contrairement à hyrule warriors.



Voilà dites moi ce que vous en pensez, pour ma part je vois bien l'annonce arriver.



Pour le reste des DLC je vois bien



-chasseur de monster hunter

-crash bandicoot

-Ryu ayabusa

-Jin de tekken