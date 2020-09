Kena qui guide les esprits grâce à un don sépcial qui les guide vers des lieux de repos éternel.Dans l'univers du jeu, les personnes ayant souffert d'un grand traumatisme ou qui n'ont pu accomplir un désir profond, errent entre une forme physique et le monde des esprits, ce qui cause des problèmes aux êtres du monde des vivants. Kena devra résoudre les problèmes des esprits et découvrir les causes les empêchant d’aller dans l'au-delà.Elle peut faire beaucoup de choses. En plus d'utiliser les attaques de base légères, lourdes et chargées de son bâton, elle peut améliorer son arc pour le transformer en arc. Elle peut se défendre en utilisant une capacité d'impulsion pour créer un bouclier en forme de bulle autour d'elle. Il a son propre indicateur de santé. Si vous parez une attaque au bon moment, elle étourdira les ennemis et les rendra plus vulnérables aux attaques.La voix de Kena sera celle qui chante également dans certaines soundtracks du jeu.Les petites créatures poilues sont des "Rot" (nom anglais) et ils sont très importants dans le jeu que ce soit dans le gameplay ou pour l'histoire. Kena pourra les trouver à travers le monde pour qu'ils la rejoignent, ils sont cacher dans les décors. Il servent à la décomposition d'éléments naturels et le fait qu’ils aient été dispersés est l’une des raisons pour lesquelles cette région est devenue corrompue.Kena peut leur demander de déplacer des objets pour l'aider. Peut-être peuvent-ils remettre temporairement en forme un pont cassé. Vous ne pouvez pas grimper sur un rebord? Ils peuvent former un bloc pour vous donner un coup de pouce. Au combat, Kena peut les utiliser pour distraire ses ennemis ou insuffler à ses attaques un pouvoir spécial. Cependant, les Rot sont timides par nature et les joueurs devront s'équiper de courage en affaiblissant des ennemis avant d’entrer dans le combat.Une fois dans votre équipe, ils ne peuvent pas se perdre ou mourrir.Sur Playstation 5, la partie démarre en 2 secondes en partant de l'écran titre.Ember Lab ne cache pas l'inspiration claire des anciens Zelda 3D qui émane de Kena. Peu étonnant, vu leur travail sur le court métrage qu'ils ont fait sur Majora's Mask.