J'arrête un peu les articles "mystères" sur tel ou tel jeu pour reprendre les top et flop. Je reprendrai bien entendu les mystères sur les jeux prochainement mais pas tout de suite. Voici donc un nouveau top 10 un petit peu particulier qui cette fois ci ne s'attardera pas sur des jeux mais des films ! J'ai bien galéré à faire ce top car ya énormément de film que j'apprécie mais selon moi, c'est vraiment ceux que j'ai vu le plus de fois et que j'ai réellement surkiffé, que je qualifierai limite de "Master Piece" ce sont bien entendu mes goûts donc en aucun cas je dis que ce sont les meilleurs films du monde même si selon moi ce sont quand même des chefs d'œuvre ! Allez c'est parti pour le top 10 ! Une règle également, un seul épisode par licence genre pas deux HP par exemple ou deux Le Seigneur des Anneaux ^^10)Sortie en 2015Genre : Horreur-ÉpouvanteRéalisateur : David Robert Mitchell- Un très bon film d'horreur, bien stressant et opressant comme il faut. Ce que j'ai surtout kiffé dans ce film, c'est la justesse des acteurs qui jouent très bien, le contexte qui délivre un véritable message, et une peur qui abuse pas d'artifice désuée comme des jump scare à outrance, ou ce genre de procédé à la con pour essayer de faire peur. Non, It Follows, c'est plus que ça, c'est un film d'épouvante particulier, pas du tout comme les autres et hyper original, je vous le conseille à 2000 % !9)Sortie en 2015Genre : Western/Huit ClosRéalisateur : Quentin Tarantino- Déjà, j'apprécie énormément ce réalisateur, j'aime la quasi totalité de ses films. Même si le dernier Once Upon A Time In Holliwood je ne l'ai pas trouvé à la hauteur mais ça c'est une autre histoire... Auparavant, c'était Unglorious Bastards que je préféré de lui, mais depuis il a été détrôner par ce film. J'adore l'ambiance qui me rappel un peu Red Dead x) Les acteurs sont excellent notamment Samuel Jackson, les dialogues sont succulent, et ya une mise sous tension qui y va crescendo tout le long jusqu'à exploser à la fin ! En plus, j'adore les films de type huit clos donc déjà le film partait avec un avantage majeur ! Le film est très long mais j'ai pas vu passer les minutes tellement j'ai kiffé !sortie en 2004Genre : Fantasy/AventureRéalisateur : Alfonso Cuarón- Le meilleur de la saga HP pour moi même si j'ai longtemps hésité avec le 5. Enfin, la série gagne en maturité, et adopte un ton bien plus sombre. J'ai dû le voir une dizaine de fois ce film et à chaque fois, je le reregarde avec plaisir ! Le personnage de Remus Lupin est excellent en plus de ça, et l'histoire et la réalisation sont vraiment top !7)sortie en 2019Genre : Drame/ThrillerRéalisateur : Todd Phillips- Un film très récent mais qui m'a beaucoup marqué, surtout par la formidable prouesse de l'acteur Joaquin Phoenix dans son rôle de Joker. Un film qui nous fait réfléchir, on a de l'empathie, qui nous fait prendre conscience des agissements de certains et des conséquences de ce que la société peut engendrer sur certaines personnes. C'est un film sombre, avec une bande son phénoménal, nappé d'une ambiance sublime et noire. Un Joker plus psychologique, plus torturé, ce film est prenant du début à la fin avec un début qui peut éventuellement mettre du temps à démarré, mais qui une fois lancé on ne l'arrête plus. Pour moi ce film à transporter le réalisateur Todd Phillips au septième ciel x) c'est un chef d'œuvre tout simplement !6)Sorti en 2001Genre : Aventure/FantastiqueRéalisateur : Peter Jackson- C'est celui que je préfère de la trilogie SDA, même si les deux autres sont excellent aussi. Bon, je vais pas tergiverser 50 ans, tout le monde connaît ce chef-d'œuvre. Les décors, la musique, l'ambiance, l'histoire, les scènes d'actions etc... Tout est d'anthologie dans ce film.5)sortie en 1979Genre : Horreur/SFRéalisateur : Ridley Scott- Ouais bah là évidemment, encore une tuerie. La créature de HR Giger n'aura jamais autant brillé que dans ce premier film. La scène de l'Alien qui sort du ventre est encore très efficace même aujourd'hui. Ce que je kiffé surtout c'est l'ambiance impeccable, les passagers faisant face à une créature effrayante qui les décimer un par un, et qui eux se retrouver totalement dépasser par les évènements. Mais surtout Ripley, femme super badass et qui recule devant rien. Bref, même encore aujourd'hui, ce film demeure toujours un excellent film.4)sortie en 2008Genre : Action/AventureRéalisateur : Christopher Nolan- Le meilleur de la trilogie selon moi et même encore peut être tout film Batman confondu. Avec Heath Ledger un Joker au top (paix à son âme) et un Christian Bale très convaincant en Batman. La scène de l'interrogatoire ou encore de la banque, quelle claque. Jusqu'à la scène finale qui est très réussi également. Un condensé d'action et d'aventure non stop et étant un fan de Batman, je ne peux que mettre ce film dans mon top 10 !3)Sortie en 2009Genre : SF/ActionRéalisateur : Neill Blomkamp- C'est pour moi le meilleur film de science-fiction ! Tout simplement. Je l'avais vu au cinéma et j:avais pris vlà la claque. On sort du cliché lambda du héros badass et musclé à quelque chose de plus réaliste dans le sens où on à affaire à un type lambda qui se retrouve dans une situation très délicate. Le film est triste, prenant et surtout très beau visuellement, surtout les effets spéciaux. Une suite est normalement prévu mais on a aucune idée de la date de sortie...2)Genre : pour K Aventure/Fantasy et pour JP Aventure/Fantasy égalementSteven Spielberg pour JP et Peter Jackson pour King KongDeux films impossible à départager de la médaille d'argent. Deux films tout simplement incroyable, j'ai pas grand chose d'autre à dire, il faut avoir vu ces deux films dans votre vie, à tout prix !1)Sortie en 2005 et 2004Genre : Action Aventure pour SM et SF pour LGDMRéalisateur : Sam Raimi pour SM et Steven Spielberg pour LGDM- Encore une fois impossible de départager ces deux films de la médaille d'or ! Pour moi, ce sont mes deux films préférés de tout les temps encore aujourd'hui. Spider Man 2 je dois l'avoir vu plus de 10 fois, un peu moins pour la GDM mais quand même beaucoup aussi. D'ailleurs, Spider Man 2 est le meilleur Marvel selon moi tout simplement. LGDM je trouve est excellent aussi bien pour la tension qui s'installe tout du long, que pour la performance d'acteur de Tom Cruise qui est impeccable ! Le film est vraiment limite dérangeant tellement ça pourrait arriver un jour que des extraterrestres nous extermine comme ça sans prévenir. La fin est un chouilla bâclé pour la GDM mais ça reste un film juste incroyable et les Tripodes font bien flipper !Quelques mentions honorables quand même :- Terminator 2 (a failli figure dans le top, fait parti du top 20)- Predator ((a failli figure dans le top, fait parti du top 20)- Jurassic Park 3- HP 2-4-5 et 7 partie 2- Mad Max Fury Road- La Mouche- L'exorciste- Conjuring- Halloween- FreddyScream 2- La Colline à des Yeux- Star Wars 3 et L'empire contre attaque (a failli figure dans le top, fait parti du top 20)- Unglorious Bastards (a failli figure dans le top, fait parti du top 20)- Matrix- L'étrange Noël de Monsieur Jack (a failli figure dans le top, fait parti du top 20)- Bienvenue chez les Ch'tis- Sweeney Todd- Hannibal Lecter 1 et 2- Iron Man 2 (a failli figure dans le top, fait parti du top 20)- The Dark Knight Rise- Gran Torino et American Sniper (a failli figure dans le top, fait parti du top 20)- Il faut sauver le soldat Ryan- La Ligne Verte- Gladiator- Réservoir Dogs (a failli figure dans le top, fait parti du top 20)28 et 28 jours plus tard (a failli figure dans le top, fait parti du top 20)The ThingRECThe Grudge 2Casino Royal (a failli figure dans le top, fait parti du top 20)SkyfallEtc etc...J'espère que ce top 10 vous aura plu et n'hésitez pas a me dire qu'elle sont pour vous vos meilleurs films !