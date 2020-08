Nintendo vient d'annoncer la tenue d'un briefing le 16 septembre prochain à Tokyo. Pas plus de détails pour le moment si ce n'est que Nintendo a préféré annoncer la couleur en précisant qu'il ne fallait pas s'attendre à des annonces et à découvrir de nouveaux produits et services... Cependant, une réunion hébergée par Nintendo mi-septembre est surprenante. Peut-être que la firme fera le point sur l'impact de la crise du Coronavirus ? Ou alors, des informations auront été divulguées officiellement juste avant- un Nintendo Direct (on en revient toujours là) ou ou "une annonce, et Nintendo fera le point ensuite lors de ce briefing...



Il est évident que la crise du coronavirus a fortement impacté les plans de Nintendo concernant les Direct et tout ça. Espérons que Nintendo communique rapidement, car le flou total les concernant sur leur projet futur commence à (nous) exaspérés...