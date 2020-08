Oui effectivement , hier il y'a eu une conférence dédiée pour les développeurs sur l'architecture et en général les entrailles complètes de la séries x.Et le moins que l'ont puisse dire c'est que elle en a vraiment dans le ventres, mais la surprise a été que sur la partie RT cores dédié pour le raytracing ,on a pus voir que clairement les performances sont aux global 3fois superieur a une 2080ti c'est juste incroyables pour une consoles.vous en pensez quoi vous ?microsoft aurait mentis sur les chiffres?

posted the 08/18/2020 at 10:45 AM by soispasjalouxmgl1