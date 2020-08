Bon bas voilà, grace mon od c4 je viens de découvrir Xenogears et pour bien faire les chose je peux y jouer en trad esp ce qui n'est pas plus mal...



Putain rien que l'intro te plonge directement, l'ambience a l'air vraiment bonne, et le scénario que dire C'EST PEUT ETRE LE MEILLEUR SCÉNARIO A CE JOUR POUr UN RPG TOUT SUPPORT CONFONDU.



Question je peux graver l'iso modifiée sur un dvd o un cd r et jouer sur ma ps2 jap ?