Vous savez que Super Smash Bros sur Nintendo 64 est né d'un prototype. Ce prototype, qui à la base utilisant des personnages originaux, a été ensuite transformé pour utiliser les personnages de séries Nintendo avant d'être validé par Nintendo. Mais qui a été choisi et pour quelle(s) raison(s) ?La chaine YouTube Source Gaming propose de revoir avec le contexte d'époque la liste de personnages du premier Super Smash Bros et dans une seconde vidéo à venir quels personnages ont été considérés (spoiler : certains sont apparu dans les épisodes suivants). Pour explique le choix d'un personnage, on peut noter 5 raisons particulières qui si elles ne sont pas officiellement reconnues par Nintendo, Sakurai et son studio, sont des raisons intrinsèques. On parle de popularité (auprès de la communauté) ainsi que de stature (dans le secteur du jeu vidéo) d'un personnage, son importance dans le contexte donné (si le personnage a du sens), le gameplay qu'il peut apporter et par conséquence la facilité de son implémentation.Le second prototype incluait 4 personnages :, la mascotte de Nintendo. Super Mario 64 et Mario 64 étaient 2 titres phares de la Nintendo 64 et l'image de Mario devenait de plus en plus importante dans la culture pour ne pas l'inclure., récurrent à la série Super Mario mais ayant aussi sa propre série où Donkey Kong Country 3 sur SNES était le dernier opus en date., encore nouveau sous la sphère Nintendo à cette époque mais le succès critique de Star Fox et surtout Star Fox 64 ont du orienter le choix de son inclusion., Metroid était déjà devenu une série populaire avec 3 jeux, mais Samus c'était surtout développer un personnage humanoïde et tout comme Falcon ils ont puisé dans le tout premier prototype qu'il avait produit. Un Metroid sur N64 était en développement mais on ignore si Sakurai a eu accès à ce projet.Sakurai a notamment expliqué que pour produire ce second prototype il n'a pas choisi Kirby et Pikachu car se sont des personnages un peu plus complexe à créer, qui demande plus du temps pour les créer correctement et que donc ils ont préféré se concentrer sur ces 4 premiers pour montrer le potentiel du projet à Nintendo.Sakurai explique aussi que pour le cas de, Orcarina of Time et Link's Awakening étaient en développement à ce moment et qu'il souhaitait l'apparence la plus récente pour le jeu, malgré que Zelda 3 (A Link to the Past) soit très populaire. Pokémon était la toute nouvelle franchise mais sia été choisi c'est car il s'était imposé par popularité comme la mascotte de Pokémon, notamment grâce à l'anime. Super Smash Bros étant développé par Hal Laboratory, le choix d'inclures'est très vite réglé. Enfin, Sakurai n'avait pas de projet d'inclure d'autres personnages de Mario à ce stade maisétait devenu aussi populaire après les deux bons Yoshi's Island et Yoshi's Story sur SNES et N64.Reste 4 personnages à expliquer. Vu leur intégration, ce sont des personnages qu'on peut supposer qu'ils ont été choisi bien après les 8 premiers.a naturellement été choisi car c'est le second personnage de Nintendo après Mario. Son intégration est facile, c'est Mario en un peu différent.a aussi été naturellement été choisi car tout comme Pikachu sa popularité vient de l'anime (étant jusqu'à la fin de Johto il me semble un personnage récurrent). Son intégration est là aussi facile, son modèle repose sur celui de Kirby.Pour, F-Zero n'avait qu'un jeu sur SNES (hormis Satellaview) et F-Zero X allait pas tarder à sortir. Difficile à dire si pour Nintendo F-Zero était aussi important ou s'ils profitaient simplement de F-Zero X. Son intégration repose aussi sur la réutilisation des assets du premier prototype.Enfinest le dernier personnage, issue d'une licence, Mother (EarthBound) qui à cette époque était encore active. Mother 2, le jeu avec Ness, était sortie en Amérique contrairement au premier et Mother 3 était en développement sur N64 malgré que Ness n'y apparaisse pas. Il y a aussi le fait que Hal Laboratory, développeur de Super Smash Bros je rappelle, a aidé au développement des 2 jeux Mother et de Mother 3 sur N64 avant le reboot du projet.