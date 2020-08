Antonny Newman Co-Director sur The Last of Us Part II a donné un peu plus d'informations sur les changements qu'apportera le mode de difficulté Grounded pour le jeu :-Le mode écoute est désactivé, ce qui veut dire que toutes les améliorations autour de celui-ci sont retiré. Le skill tree à donc été réarrangé et rééquilibré pour prendre en compte cela.-Que ça soit pour les pilules ou les pièces d'équipements seront bien plus éparses dans le jeu, il faudra donc faire un choix dans les compétences que l'on voudra ainsi que les armes que l'on souhaitera améliorer.-Les aides audio sont désactivées donc les sons quand un ennemi peut nous voir ou quand il nous a repéré ne seront plus présents.-Les ennemis seront plus perspicaces et pourront désormais voir les stealth kill si jamais cela se produit trop près d'eux.-Le rechargement auto est désactivé donc il faudra désormais faire attention quand on changera d'arme.-Plus de petit "X" pour nous confirmer que l'on a bien réalisé un headshot, ce sera au joueur de faire attention.-Plus de checkpoints lors des combats comme cela pouvait arriver au milieu de certains affrontements.La mise à jour sera disponible ce jeudi.